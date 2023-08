Se siete appassionati dei gialli, ecco quali sono le migliori serie TV poliziesche e crime da vedere assolutamente.

Brutali omicidi, vendette personali, assassini da trovare e fermare: se le storie che hanno tutti questi elementi vi appassionano è perché siete fan dei “gialli”. Vediamo allora quali sono le migliori serie TV poliziesche e crime da vedere assolutamente, in TV o in streaming, che sapranno saziare la vostra fame di indagini e misteri da svelare.

Serie TV Crime e poliziesche da vedere

Poirot: quando ancora non si parlava di serie TV, ma di telefilm polizieschi, uno dei grandi protagonista era proprio il commissario Hercule Poirot. Nato dalla penna di Agatha Christie, è stato a lungo interpreta da David Suchet. Gli episodi delle varie stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.

Donna al computer guarda serie TV in streaming

True Detective: È tra le serie poliziesche degli ultimi anni di maggiore successo. Di stagione in stagione cambia la storia e cambiano i protagonisti della serie TV. I detective protagonisti sono delle vere star di Hollywood come Matthew McConaughey, Colin Farrell e Mahershala Ali.

Dexter: il protagonista è Dexter Morgan, un ematologo della polizia scientifica di Miami che in realtà è un serial killer. Le sue vittime sono criminali che sono riusciti a sfuggire alla giustizia. E’ tra le serie TV poliziesche americane da vedere.

The Mentalist: questa serie TV ha per protagonista il detective Patrick Jane, un poliziotto con grandi capacità di osservazione e deduzione che sfrutta per risolvere i vari casi su cui indaga di puntata in puntata.

CSI – Scena del crimine: è una delle migliori serie TV poliziesche nonché una di quelle di maggiore successo. Dalla serie principale sono stati realizzati vari spinoff, tutti di grande successo. Ogni puntata dura circa 45 minuti e c’è sempre un caso diverso da risolvere per i protagonisti.

Mindhunter: non è la classifica serie TV: la polizia indaga sì nei crimini ma lo fa in maniera diversa da quello che siamo abituati a vedere. I protagonisti sono infatti due agenti dell’FBI che cercano di studiare la psiche dei serial killer.