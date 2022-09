Ecco dove si trova Il Castello delle Cerimonie: la location meravigliosa nella quale si tengono i vari eventi.

E’ uno dei reality più amati della TV italiana e in ogni puntata permette ai suoi protagonisti di vivere una giornata da principe o principessa. Parliamo ovviamente de Il Castello delle Cerimonie, programma nato nel 2014 (che per le prime cinque edizioni si è titolato Il Boss delle Cerimonie cambiando denominazione dopo la morte di Antonio Polese) e che edizione dopo edizione continua ad essere visto da un gran numero di spettatori. Il vero protagonista dello show è il castello, la splendida location che fa da sfondo a tutte gli eventi (che sia un matrimonio, un battesimo, una comunione o una festa di diciottesimo). Ma dov’è il Castello delle Cerimonie? Ecco qual è la location da favola del programma.

Dov’è il Castello delle Cerimonie: la location

La location che si vede nelle varie puntate de Il castello delle cerimonie è il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. E’ qui che sono girate tutte le puntate del programma a partire dalla prima edizione.

Il Grand Hotel La Sonrisa, che era stato utilizzato come location anche per il programma di Rai 1 Napoli prima e dopo, è uno struttura in stile barocco, arredata con pregiate tappezzerie, decorazioni varie e arredi di lusso. Nel mese di novembre del 2016 l’intero complesso è stato confiscato per abusi edilizi. Una brutta vicenda che si è poi risolta e il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate è potuta tornare a ospitare le varie puntate del programma.

Dove vedere Il Castello delle Cerimonie

Dove vedere Il Castello delle Cerimonie? Le puntate sono trasmesse in TV da Real Time ma possono essere seguite, in anteprime, anche sulla piattaforma streaming Discovery +.

