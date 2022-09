Ecco dove vedere Il castello delle cerimonie 2022 in streaming e in TV: nella nuova edizione ci sono tante novità.

Torna con l’undicesima edizione Il castello delle cerimonie, reality che anno dopo anno continua ad avere un buon successo di pubblico. Matrimoni, battesimi, comunioni, feste per i diciottesimi: qualsiasi tipo di evento speciale è organizzato alla perfezione e nei minimi dettagli da Donna Imma Polese e Matteo Giordano nella splendida location del castello più famoso della televisione. Vediamo ora dove vedere Il castello delle cerimonie 2022 in streaming e in TV.

Dove vedere Il castello delle cerimonie 2022 in streaming e in TV

La prima puntata de Il castello delle cerimonie 2022 va in onda venerdì 2 settembre 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre): le puntate di questa undicesima edizione del reality show sono in totale 15, tutti della durata di 30 minuti. Ogni settimane su Real Time in seconda serata, a partire dalle ore 23.05, è possibile vedere una nuova puntata.

Il Castello delle Cerimonie

E invece, come si può vedere Il castello delle cerimonie 2022 in streaming? Da venerdì 26 agosto 2022, una settimana prima della messa in onda televisiva del programma, sulla piattaforma on demand Discovery + è presenta la prima puntata. Poi, sempre su Discovery + sarà possibile vedere in qualsiasi momento si voglia ogni singola puntate de programma.

Per poter vedere tutti i contenti di Discovery +, a cui si può accedere da Smart TV, da computer, da smartphone e da tablet, è necessario sottoscrivere un abbonamento. E come vedere allora Il castello delle cerimonie 2022 in streaming gratis? Real Time, sul proprio sito, trasmette in diretta streaming tutto ciò che viene trasmesso sul canale 31 del digitale terrestre, inoltre su realtime.it, dopo la messa in onda televisiva, vengono caricate tutte le puntate del reality.

Riproduzione riservata © 2022 - DG