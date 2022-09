Ecco dove vedere Tutto accade a San Siro in streaming e in TV: è il concerto evento dell’amatissima Alessandra Amoroso.

Tutto accade a San Siro è il concerto evento di Alessandra Amoroso che si è tenuto lo scorso 13 luglio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Un concerto che ha avuto un enorme successo in cui la cantante pugliese si è esibita proponendo ai fan tutte le canzoni più celebri e importanti del suo repertorio. Per chi non ha potuto assistere dal vivo al concerto e volesse vederlo (oppure volesse rivederlo nel caso in cui fosse stato presente a San Siro) può farlo: vediamo come.

Come vedere il concerto di Alessandra Amoroso in streaming e in TV

Tutto accade a San Siro in TV si può vedere su Canale 5 giovedì 1 settembre in prima serata, a partire dalle ore 21.20. E come vedere invece Tutto accade in San Siro in streaming? Su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand della Mediaset, è possibile vedere in diretta il concerto mentre è trasmesso su Canale 5.

Alessandra Amoroso

Ma nel caso in cui non possiate vederlo nella serata di giovedì 1 settembre, potrete recuperare quando volete collegandovi sempre su Mediaset Infinity da Smart TV, da computer, da smartphone o da tablet e vedere Tutto accade a San Siro quando vorrete.

Tutto accade a San Siro: la scaletta del concerto di Alessandra Amoroso

Ecco la scaletta con tutte le canzoni cantante da Alessandra Amoroso al Tutto accade a San Siro:

AleAleAle

Tutte le volte

Il bisogno che ho di te

Avrò cura di tutto

La stessa

Che sapore ha

Un senso ed un compenso

Canzone Inutile

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Trova un modo

Amore puro / Difendimi per sempre (con Dardust)

Stupida/Stella incantevole

Ti aspetto / È vero che vuoi restare

Sul ciglio senza far rumore/Urlo e non mi senti

Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

Tutte le cose che io so

Il nostro tempo

Immobile

Forza e coraggio

Tutto accade

A tre passi da te (con i Boomdabash)

Mambo salentino (con i Boomdabash)

Karaoke (con i Boomdabash)

Simmetria dei desideri/Il mio stato di felicità

Vivere a colori

Comunque andare

Piuma

Camera 209

Sorriso grande

