Mancano ancora diverse settimane all’inizio del Grande Fratello Vip ma si parla della possibilità di un’edizione lunghissima…

Sale l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Proprio il noto presentatore sta preparando una stagione spettacolare e ricca di sorprese e in queste settimane ha provato a creare molta suspance in merito ai concorrenti e alle opinioniste, poi ufficializzate – Sonia Bruganelli e Orietta Berti -. Ma l’ultima novità in merito al programma riguarda la sua durata che potrebbe essere davvero lunga e, per i concorrenti, davvero snervante.

Grande Fratello le ultime su durata e cast

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Dagospia, pare che la nuova edizione del Grande Fratello Vip possa essere assolutamente lunghissima. Infatti, si legge: “Sulla carta il reality debutterà il 12 settembre e saluterà il pubblico a metà marzo con ben 50 prime time. In realtà a Cologno Monzese la data della finale è scritta con la matita, saranno fatte valutazioni con il passare dei mesi e già filtra l’ipotesi di allungamento, in caso di successo, a maggio”.

Insomma, un’edizione da settembre a maggio, molto impegnativa per tutti quanti gli interessati, da chi condurrà a chi farà parte del cast.

A tal proposito sarebbero confermati tra i concorrenti George Ciupilan, Chadia Rodriguez, Pamela Prati, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini e presumibilmente anche Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. Non resta che attendere novità ufficiali e godersi, poi, lo spettacolo della Casa più famosa d’Italia.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Signorini che dava qualche indizio sui primi concorrenti:

