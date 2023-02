Ecco dove vedere il monologo di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023: il suo intervento ha diviso il pubblico.

Uno dei momenti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo 2023 era quello del monologo di Chiara Ferragni. C’era tanta curiosità su cosa avrebbe detto l’imprenditrice e influencer che, alla fine, ha optato per una lettera alla se stessa da bambina che è stato soprattutto un messaggio a tutte le donne a superare le proprie insicurezze e la paura di non essere mai abbastanza. Se non lo avete visto e volete vedere il discorso di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 o volete rivederlo: ecco come fare.

Dove vedere il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: il video

Su RaiPlay non solo si possono vedere tutte le puntate del Festival di Sanremo 2023 in diretta streaming o rivedere in qualsiasi altro momento, ma sono presenti anche le clip con tutti i momenti più importanti del Festival e tra questi c’è anche il discorso di Chiara Ferragni.

Ricordiamo che a RaiPlay è possibile vedere accedere gratuitamente dalla propria smart TV, dallo smartphone, dal tablet o anche dal computer (o tramite l’apposita App o collegandosi direttamente al sito). Basta collegarsi all’App o al sito, andare nella sezione dedicata al Festival di Sanremo 2023 e si potrà trovare la clip.

Ma il video del monologo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 è presente anche sul canale YouTube della Rai. Eccolo:

Il discorso di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Questo è uno dei momenti più importanti del discorso di Chiara Ferragni: “La nostra società-cultura ci ha insegnato che quando diventi madre hai una nuova identità già prestabilita, sei solo una mamma. Pensa a questo: quante volte la società fa sentire in colpa le donne perché lavorando stanno lontano dai figli? Praticamente sempre e quante volte lo stesso trattamento è riservato agli uomini? Mai”.

