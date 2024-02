Ecco tutti i film in uscita nei cinema italiani nel mese di marzo 2024: da Kung Fu Panda 4 a Un mondo a parte con Antonio Albanese.

Ogni giovedì nei cinema italiani escono diversi nuovi film e anche il mese di marzo è ricco di nuove uscite. Tra le pellicole più attese c’è sicuramente il film d’animazione Kung Fu Panda 4, ma anche Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, Race for Glory: Audi vs Lancia di Stefano Mondini, Non sono quello che sono di Edoardo Leo e Un mondo a parte di Riccardo Milani. Vediamo ora nel dettaglio tutti i film in uscita al cinema a marzo 2024.

Film in uscita al cinema giovedì 7 marzo 2024

Un altro Ferragosto

Regia di Paolo Virzì. Cast: Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano

Ancora un’estate

Regia di Catherine Breillat. Cast: Léa Drucker, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau, Samuel Kircher.

Drive-Away Dolls

Regia di Ethan Coen. Cast: Pedro Pascal, Matt Damon, Margaret Qualley, Colman Domingo, Geraldine Viswanathan.

La sala professori

Regia di Ilker Çatak. Cast: Leonie Benesch, Leonard Stettnisch, Eva Löbau, Michael Klammer, Anne-Kathrin Gummich

Los Colonos

Regia di Felipe Gálvez. Cast: Camilo Arancibia, Mark Stanley, Benjamín Westfall

Memory

Regia di Michel Franco. Cast: Merritt Wever, Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Josh Charles, Elsie Fisher

Totem – Il mio sole

Regia di Lila Aviles. Cast: Naíma Sentíes, Montserrat Marañon, Marisol Gasé, Saori Gurza, Mateo Garcia

Imaginary

Regia di Jeff Wadlow

Kina e Yuk

Regia di Guillaume Maidatchevsky

Film in uscita al cinema giovedì 14 marzo 2024

Non sono quello che sono sono

Regia di Edoardo Leo. Cast: Edoardo Leo, Antonia Truppo, Matteo Olivetti, Michael Schermi, Caterina Milicchio

Race for Glory: Audi vs Lancia

Regia di Stefano Mondini. Cast: Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Kai Portman

Force of Nature: Oltre l’inganno

Regia di Robert Connolly. Cast: Eric Bana, Anna Torv, Deborra-Lee Furness, Robin McLeavy, Sisi Stringer, Lucy Ansell

Inshallah a Boy

Regia di Amjad Al Rasheed. Cast: Mouna Hawa, Yumna Marwan, Hitham Omari, Eslam Al-Awadi, Mohammed Al Jizawi, Salwa Nakkara

La terra promessa

Regia di Nikolaj Arcel. Cast: Mads Mikkelsen, Gustav Lindh, Amanda Collin, Kristine Kujath Thorp, Magnus Krepper

Se solo fossi un orso

Regia di Zoljargal Purevdash. Cast: Battsooj Uurtsaikh, Tuguldur Batsaikhan, Nominjiguur Tsend

Sull’Adamant – Dove l’impossibile diventa possibile

Regia di Nicolas Philibert

The Animal Kingdom

Regia di Thomas Cailley. Cast: Adèle Exarchopoulos, Romain Duris, Paul Kircher, Nathalie Richard, Nicolas Avinée

Film in uscita al cinema giovedì 21 marzo 2024

Kung Fu Panda 4

Regia di Mike Mitchell e Stephanie Stine

Another End

Regia di Piero Messina. Cast: Gael García Bernal, Renate Reinsve, Bérénice Bejo

Eravamo bambini

Regia di Marco Martani. Cast: Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice, Massimo Popolizio, Lucrezia Guidone, Giancarlo Commare

May December

Regia di Todd Haynes. Cast: Natalie Portman, Julianne Moore, Cory Michael Smith, Charles Melton, Piper Curda.

Sopravissuti

Regia di Guillaume Renusson. Cast: Denis Menochet, Zar Amir-Ebrahimi, Victoire Du Bois, Oscar Copp, Luca Terracciano

Fela, il mio dio vivente

Regia di Daniele Vicari

Vincent must die

Regia di Stéphan Castang. Cast: Vimala Pons, François Chattot, Karoline Rose Sun, Emmanuel Vérité

Vita da gatto

Regia di Guillaume Maidatchevsky. Cast: Corinne Masiero, Capucine Sainson-Fabresse

Film in uscita al cinema giovedì 28 marzo 2024

Un mondo a parte

Regia di Riccardo Milani. Cast: Antonio Albanese, Virginia Raffaele

La passione di Godin Bouffant

Regia di Tràn Anh Hùng. Cast: Juliette Binoche, Benoît Magimel, Pierre Gagnaire