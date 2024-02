Ci sono vari personaggi che escono di scena in Mare fuori 4, alcuni perché muoiono: le anticipazioni sulla stagione.

Da mercoledì 14 febbraio 2024 su Rai 2 vanno in onda gli episodi di Mare fuori 4. La fiction continua ad avere un grande successo, come dimostrano i dati di ascolto sia in chiaro che sulla piattaforma RaiPlay. Anche in questa stagione, come nelle precedenti, ci sono alcuni personaggi che vedremo uscire di scena, alcuni dei quali perché moriranno. Vediamo allora chi sono quelli a cui dovremo dare l’addio definitivo, come è stato in passato per Ciro Ricci (che comunque rivedremo grazie a dei flashback), Gaetano “Pirucchio”, Viola e altri ancora.

Chi muore in Mare fuori 4? Spoiler e anticipazioni

Il primo personaggio che vedremo essere ucciso in Mare fuori 4 è il boss Salvatore Ricci, interpretato da Raiz. Come si può vedere, a ucciderlo mentre si trova in ospedale è Edoardo, anche lui inizialmente ricoverato dopo essere stato gravemente ferito al termine della terza stagione.

Questo non sarà l’unico omicidio della quarta stagione di Mare fuori: a essere ucciso sarà anche l’avvocato Alfredo D’Angelo, il fidanzato di Silvia. A sparargli è Micciarella, mentre è fuori dall’IPM perché ha ottenuto un permesso, ma a essere sospettata sarà la stessa Silvia, che in precedenza lo aveva minacciato in pubblico.

Mare fuori 4: chi esce di scena

Ci sono poi altri due personaggi del cast principale che vedremo uscire di uscire ma in questo caso non perché morti (e che quindi potrebbero tornare in futuro): Giulia e Kubra.

Giulia (interpretata da Clara Soccini) viene trasferita in un carcere femminile per adulti dopo aver dato fuoco allo studio di registrazione del produttore Tony. Kubra viene invece trasferita al Ferrante Apporti di Torino dopo che rivela pubblicamente che Beppe è suo padre.