Ecco quali sono tutti i migliori film di Massimo Troisi, uno dei volti più amati di tutti i tempi del cinema italiano.

Massimo Troisi è uno dei volti del cinema italiano più amati di tutti i tempi. Ha recitato in diversi film, anche di grande successo e alcuni li ha anche diretti. Nella sua carriera ha ricevuto anche numerosi premi ed è stato anche candidato a due Oscar (uno per il Miglior attore protagonista, uno alla Miglior sceneggiatura non originale). E chissà quanti altri film avrebbe realizzati a quanti altri premi avrebbe potuti vincere se non fosse morto prematuramente all’età di 41 anni. Vediamo ora quali sono i suoi cinque migliori film.

I 5 migliori film di Massimo Troisi

Ricomincio da tre: è il film d’esordio di Massimo Troisi, che lo si può trovare nella doppia veste di attore e regista. Il protagonista è Gaetano, un ragazzo di San Giorgio a Cremano che è stufo della vita in provincia e decide di trasferirsi a Firenze.

Massimo Troisi

Scusate se esisto: uscito nel 1983, il protagonista è un ragazzo di nome Vincenzo, disoccupato, pigro e svogliato. L’incontro con Anna, una vecchia compagna di scuola, segna una svolta nella sua vita.

Non ci resta che piangere: un vero e proprio capolavoro del cinema italiano in cui Massimo Troisi recita al fianco di Roberto Benigni. I due, all’improvviso, si ritrovano proiettati nel Medioevo e dove vivranno alcune avventure, incontreranno personaggi come Leonardo Da Vinci e Savonarola. Molte scene di questo film sono rimaste iconiche.

Pensavo fosse amore… invece era un calesse: in questo film il protagonista è Tommaso, un ragazzo fidanzato con Cecilia e ormai prossimo alle nozze. Poco prima di sposarsi, però, Cecilia lo lascia. Lui però cercherà, tra varie disavventure, di riconquistarla.

Il postino: è l’ultimo film di Massimo Troisi che interpreta Mario Ruoppolo, un giovane postino di un’isola del Sud Italia dove abita il poeta Pablo Neruda, perseguitato nel proprio Paese che ha trovato asilo politico in Italia. Tra i due nascerà un’amicizia. Massimo Troisi è morto poche ore dopo la fine delle riprese del film.