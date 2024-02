Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata del 19 febbraio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

La serata di ieri ha visto un super esordio per la televisione italiana, con la messa in onda su Rai 1 della prima puntata di Gloria, la serie tv che ha sancito il ritorno di Sabrina Ferilli sulla rete pubblica dopo 12 anni di assenza, questa volta nei panni di un’eccentrica attrice disposta a tutto pur di riacquistare il successo perduto. La concorrenza, invece, ha puntato sull’appuntamento ormai tradizionale con i coinquilini della Casa del Grande Fratello, e, intorno, film, talk show, e spettacoli comici. Chi avrà vinto? Vediamo nel dettaglio i dati Auditel di lunedì 19 febbraio 2024.

Sabrina Ferilli

Tutti pazzi per ‘Gloria’: i risultati degli ascolti

Il mondo metatelevisivo portato sul piccolo schermo da un regista di successo come Fausto Brizzi e da un cast eccezionale formato da Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, Sergio Assisi e Emanuela Grimalda ha destato la curiosità di tantissime persone: i primi due episodi di Gloria, in onda su Rai 1, hanno infatti dominato la serata, con 4.039.000 telespettatori e il 22,7% di share. Il Grande Fratello, in onda su Canale 5, con il nuovo incontro tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ha raccolto invece 2.550.000 telespettatori, pari al 19,6% di share. Terzo gradino del podio – ma con grande distacco – per Italia 1, che ha ottenuto 999.000 telespettatori e uno share del 5,8% con il film Fast & Furious 6.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

La trasmissione di attualità condotta da Nicola Porro su Rete 4, Quarta Repubblica, ha registrato uno share del 5,4% con 789.000 telespettatori, mentre il programma di Rai 3 Presadiretta, è stato seguito da 1.057.000 telespettatori, pari al 5,2% di share. Stesso punteggio percentuale per lo show comico Mad in Italy, in onda su Rai 2, e per La torre di Babele, in onda su La7: i due programmi hanno registrato rispettivamente 730.000 e 903.000 telespettatori, ottenendo il 4,5% di share. Chiudono la lista Tv8 e la Nove, con Bruno Barbieri – 4 Hotel (382.000 telespettatori) e con Little Big Italy (326.000 telespettatori), che hanno totalizzato entrambi il 2,3% di share.