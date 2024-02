Ecco quali sono le location di Gloria, la fiction di Rai 1 con protagonista Sabrina Ferilli nei panni di una diva del cinema in declino.

Gloria Grandi è stata una diva del cinema italiano, la cui carriera è però in lento declino. Dal grande schermo è passata alle serie TV e poi solamente agli spot pubblicitari: è delusa, non si capacita di essere stata dimenticata e vorrebbe tornare a recitare nel mondo del cinema. E’ questa, in sintesi, la trama di Gloria, la fiction Rai in onda da lunedì 19 febbraio 2024 in prima serata su Rai 1 (a partire dalle ore 21.25). La prima stagione di questa serie TV è composta da sei episodi, in onda in tre diverse puntate. Vediamo ora quali sono le location di Gloria.

Gloria: le location della fiction

La storia raccontata nel corso delle varie puntate di Gloria è ambientata a Roma ed è proprio nella capitale che il regista Fausto Brizzi ha girato i vari episodi.

Sabrina Ferilli

Tra le location della serie TV troviamo le vie del centro storico di Roma ma anche l‘ospedale Santa Chiara, dove la protagonista si fa ricoverare. Le scene ambientate negli spazi chiusi e dei vari interni sono invece state girati negli studi di Cinecittà e in diversi teatri di prosa presenti nella Capitale.

Gloria: il cast della fiction

A vestire i panni della protagonista della fiction, l’attrice Gloria Guidi, è Sabrina Ferilli. Il coprotagonista è Massimo Ghini, che interpreta invece il ruolo del manager dell’attrice, Manlio De Vitis. Emanuela Grimalda è invece Iole, l’assistente dell’ex star.

Nel cast di Gloria sono poi presenti anche Sergio Assisi, Martina Lampugnani, Luca Angeletti, Eugenio Franceschini, Fiorenza D’Antonio, David Sebasti, Giorgia Salari e Massimo De Lorenzo. A completare il cast principale di Gloria ci sono poi Paolo Conticini e Sergio Rubini, che vestano i panni di loro stessi.