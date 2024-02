Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata del 18 febbraio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Febbraio è sinonimo di novità in casa Rai: dopo il successo di Califano, di Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia e di Mare fuori 4, anche nella serata di ieri la tv di Stato ha proposto una nuova stagione di una sua fortunata serie. Si tratta di Màkari, la fiction diretta da Michele Soavi con protagonista Claudio Gioè che racconta le vicende dello scrittore con la passione per le indagini, Saverio Lamanna. Canale 5 ha risposto invece con un’altra puntata de Lo show dei record, storico programma condotto da Gerry Scotti e ritornato da poco in onda. Intorno, diversi programmi di attualità, film e sul Nove l’appuntamento settimanale con Che tempo che fa, che si sono contesi punti di share e spettatori. Vediamo nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di domenica 18 febbraio 2024.

Claudio Gioè

Ottimo esordio per ‘Màkari 3’: i risultati degli ascolti

Sono grandi numeri quelli raccolti da Rai 1 per la prima puntata di Màkari 3: la serie tv ambientata in Sicilia con Claudio Gioè, Domenico Centamore e Ester Pantano nel cast ha ottenuto infatti 3.997.000 telespettatori, pari al 22,7% di share. Canale 5 si è posizionato appena dietro, con il 16,3% di share e un totale di 2.454.000 di telespettatori per Lo show dei record. Molto bene per la squadra di Fabio Fazio e di Che tempo che fa, in onda sulla Nove, che ha conquistato il terzo gradino del podio con 2.075.000 telespettatori e il 10,2% di share nella prima parte – che ha avuto il rapper Ghali come ospite – e 1.168.000 telespettatori e il 9,6% di share nel segmento de Il Tavolo.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Le inchieste della trasmissione di Rai 3 Report, condotte da Sigfrido Ranucci, hanno registrato un buon risultato: per loro, 1.570.000 telespettatori, con uno share dell’8%. Italia 1 e il film Geostorm hanno invece tenuto incollati allo schermo 989.000 telespettatori, pari al 5,4% di share, mentre il programma di attualità di Rete 4 Zona bianca ha ottenuto 497.000 telespettatori e il 3,4% di share. Gli episodi di 9-1-1: Lone star, in onda su Rai 2, hanno totalizzato il 3,1% di share, con 613.000 telespettatori. Ancora, il film proposto da La7, A beautiful mind, ha interessato 358.000 telespettatori, con il 2% di share, mentre la serie tv Petra, trasmessa da Tv8, ha ottenuto 350.000 telespettatori, con l’1,8% di share.