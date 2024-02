Stop al Grande Fratello? Potrebbe esserci una grande novità nel palinsesto Mediaset con un cambio di reality.

L’edizione del Grande Fratello in corso potrebbe essere l’ultima, prima di uno stop di non ben precisata durata. Questa la novità, per il momento ancora non ufficializzata, che riguarda il reality show condotto da Alfonso Signorini. Un altro programma potrebbe prendere il suo posto a partire dal prossimo settembre.

Il Grande Fratello si ferma? Ecco cosa cambia

Alfonso Signorini

Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano sul GF e sul futuro del reality, ci sarebbero novità in vista del futuro. Come riportato da Today che cita Biccy, Gabriele Parpiglia a Casa SDL ha assicurato che La Talpa andrà in onda a settembre 2024 e il Grande Fratello andrà in stand by per un anno.

Un cambio importante nella programmazione di Mediaset: “La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor adesso”, ha detto il giornalista esperto di gossip e spettacolo e, quindi, anche di programmi televisivi. “Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il Grande Fratello”.

Diversi media hanno anche sottolineato come lo stesso AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, si era espresso su La Talpa durante l’incontro con la stampa ‘Sviluppi Digital- L’innovazione Mediaset 2024’.

In quella circostanza, il figlio del compianto Cavaliere aveva dichiarato: “La Talpa è al momento ancora troppo costoso per Italia 1, ma rivedendo il progetto forse può entrare a Canale 5, io ci credo”.

Parole che, ora, sembrano molto concrete e che fanno pensare, quindi, ad uno stop del GF e un cambio di programma con La Talpa che potrebbe arrivare su Canale 5 al suo posto. Staremo a vedere come andrà a finire.

Di seguito anche un post Instagram del GF: