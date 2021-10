John Travolta decide di celebrare il compleanno della sua defunta moglie, Kelly Preston, attraverso una dolcissima dedica in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

John Travolta e Kelly Preston formavano una delle coppie più belle e iconiche del mondo del cinema. I due si conobbero nel 1990 e si sposarono l’anno successivo, e nel corso della loro lunga storia d’amore condivisero la luce dei riflettori, gioie e premi, vari successi cinematografici ma anche grandi tragedie, come la scomparsa del loro primogenito Jett nel 2009. In tutto questo travagliato vortice di eventi, dove le telecamere e i paparazzi cercavano di intravedere segni di cedimento o rottura, loro hanno sempre mantenuto lo stesso atteggiamento di assoluta complicità, uniti nella completa sincerità del loro amore. Purtroppo, anche la loro storia è andata incontro a una fine tragica: la Preston accusa alcuni problemi di salute, e dagli esami capisce di avere un tumore al seno. Una malattia rapida, terribile, che nel giro di appena due anni la strappa dall’amore di John e dei figli.

Ciononostante, l’iconico attore non ha mai perso occasione per celebrare la memoria della moglie, e l’ha provato anche oggi pubblicando sul suo profilo Instagram ufficiale una meravigliosa dedica per quello che sarebbe stato il suo 59esimo compleanno. Nelle poche parole della didascalia, John Travolta esprime tutto l’amore che in lui ancora brucia intensamente: “Buon compleanno, Kelly. Ti amiamo e ci manchi tantissimo.“