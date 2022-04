L’attore ricorda il figlio autistico morto a causa di un grave incidente domestico. John Travolta scrive al suo Jett un messaggio speciale, una dedica per ricordarlo nel giorno del suo compleanno. Il dolore dell’attore non è mai cessato anche a causa della perdita della moglie Kelly Preston che gli ha inferto una doppia ferita.

Come riporta Vanity Fair, John Travolta fa una dedica al figlio Jett su Instagram: “Mio carissimo Jetty, mi manchi più di quanto le parole possano esprimere. Ti penso ogni giorno. Buon compleanno. Con amore, papà”. Un messaggio struggente per un padre che ha dovuto assistere alla morte di suo figlio.

Come sottolinea la testata: “Jett aveva appena 16 anni quando è mancato, il 2 gennaio 2009. Il ragazzo si trovava con la famiglia in vacanza alle Bahamas ed è morto dopo aver battuto la testa sul bordo di una vasca da bagno, dopo una caduta provocata da una crisi epilettica, almeno questa è la versione ufficiale. “

L’attore ha subito un’altra grande perdita quella della moglie Kelly, morta dopo aver combattuto contro un tumore al seno. Su Instagram l’aveva ricordata nel giorno del suo compleanno, scrivendole: “Buon compleanno, Kelly. Ti amiamo e ci manchi tantissimo.” Un duplice dolore per Travolta che non verrà mai del tutto sanato.

