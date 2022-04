Secondo un’indiscrezione il figlio della Parietti sarebbe stato avvistato in giro con una donna che potrebbe essere un ex gieffina: ecco chi potrebbe essere.

Francesco Oppini è fidanzato con Cristina Tomasini, della quale ha parlato spesso durante il suo percorso al GF Vip 5. Tra i due le cose sembravano andare a gonfie vele, e si parlava anche di matrimonio. Nell’ultimo periodo però, voci di corridoio parlano di una crisi tra i due e qualcuno giura di averlo visto in compagnia di una bella bionda.

Francesco Oppini ha un flirt con Sonia Lorenzini?

Ecco una foto di Francesco Oppini.

Secondo un’indiscrezione riportata da Caffeina, durante i festeggiamenti per i 40 anni di Francesco Oppini la sua fidanzata Cristina non era presente. Questo avrebbe dato adito al gossip di parlare di una crisi importante tra la coppia e non solo. Sembra che qualcuno abbia avvistato l’ex gieffino a passeggiare mano nella mano con una bionda.

“Uscire di casa per andare in palestra ed incrociare Francesco Oppini e Andrea Zelletta (bellissimo). Il primo mano nella mano con una biondazza che mi guardava storto perché lo osservavo. Io ero rimasta che diceva alla mamma che voleva fare un figlio con la mora, cos’è successo?” Questo il post che ha fatto scattare subito svariate ipotesi su chi potrebbe essere la donna misteriosa. Alcuni hanno ipotizzato potesse essere Sonia Lorenzini, concorrente insieme a Francesco della quinta edizione del Grande Fratello. Sarà davvero così? Per ora sono solo rumor e indiscrezioni, si attendono maggiori dettagli.

