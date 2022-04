L’imprenditore a Le Iene mostra cosa ha provato quando andando in Perù, ha provato l’ayahuasca le sue sensazioni ed emozioni.

Come inviato a Le Iene, l’imprenditore si è recato in Perù dove ha voluto provare la medicina. Joe Bastianich parla di un effetto psichedelico alla sua mente e di che sensazione ha provato dell’assumere l’ayahuasca.

Le dichiarazioni di Joe Bastianich

Come riporta Il fatto quotidiano, l’imprenditore rivela l’esperienza di assumere l’ayahuasca: “Non è un’esperienza per tutti. L’ayahuasca intanto non è una droga, ma una medicina molto potente che ti dà accesso a parti del cervello normalmente bloccate. Da quando l’ho provata, in Perù, dopo due mesi di percorso di purificazione, sono cambiato”.

E ancora: “Ho visto il film della mia vita, me da bambino, mia nonna e mia mamma, il mio matrimonio, i miei figli. Accanto a me avevo un puma nero, una presenza aggressiva: non capivo se mi stesse giudicando o proteggendo. Poi ho sentito la forza di civiltà passate, la sabbia, le Piramidi. E mi sono visto nel futuro: lì ho avuto paura, e mi sono fermato”. L’inviato ha poi sottolineato: “Però non è per tutti: io ho una certa familiarità con le sostanze psichedeliche, perché nella mia vita ne ho provate parecchie. Bisogna avere il coraggio di fare un’esperienza del genere, di affrontare quello che c’è nel tuo cervello. A me ha aiutato moltissimo“.

Joe prima dell’assunzione si è fatto guidare da uno sciamano durante il percorso che lo aiutato a capire molte cose. A quanto pare, l’imprenditore ha vissuto una vera esperienza mistica che gli ha lasciato un segno indelebile.

