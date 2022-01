I cani di Lady Gaga sono diventati famosi in ogni angolo del globo perché sono stati vittime di sequestro: cosa sappiamo dei tre cuccioli?

Cantante e attrice famosa in tutto il mondo, Lady Gaga ha fatto parlare di sé anche per un brutale rapimento di cui sono stati protagonisti due dei suoi tre cani. Scopriamo come si chiamano, che razza sono e la storia che ha portato la loro padrona ad amarli follemente.

Lady Gaga, i cani: razza e nomi

Recentemente sulla bocca di tutti per aver vestito i panni di Patrizia Reggiani nel film House of Gucci, Lady Gaga è apprezzata e seguita in tutto il mondo. Cantante dalla voce straordinaria e attrice di grande talento, Stefani Joanne Angelina Germanotta – questo il suo nome all’anagrafe – è una grande amante degli animali. Nella sua famiglia ha accolto tre cani, che si chiamano Koji, Miss Asia e Gustav. Tutti di razza bulldog francesi, due hanno il manto prevalentemente bianco, mentre l’altro è di color champagne. Il primo cucciolo accolto in casa è Miss Asia, nata l’1 febbraio del 2014 e adottata poco dopo. Cane e padrona sono rimasti da soli fino al 2015, quando è arrivato Koji. L’ultimo ‘figlio’ peloso è Gustav, che si è aggiunto all’allegra combriccola nel 2016.

I cani di Lady Gaga sono vere e proprie star. Accompagnano la loro padrona ovunque, perfino nella Spa. Nel 2017, ad esempio, i cuccioli sono stati ‘paprazzati’ accanto alla loro mamma prima durante le prove del Super Bowl e poi sul red carpet degli American Music Awards. Purtroppo, Koji, Miss Asia e Gustav sono stati anche vittime di un bruttissimo episodio di cronaca. Mentre Germanotta si trovava in Italia per le riprese di House of Gucci, due dei suoi cani sono stati rapiti.

La sera del 24 febbraio del 2021, il dog sitter di Lady Gaga stava portando a spasso i cani a Los Angeles, quando è stato aggredito con una pistola. Koji e Gustav sono stati rubati, mentre Miss Asia è stata ritrovata al capezzale dell’uomo, ferito con quattro colpi di arma da fuoco. Dopo giorni di angoscia, tutto si è risolto per il meglio e la cantante ha potuto riabbracciare i suoi ‘figli’ pelosi.

3 curiosità sui cani di Lady Gaga

Per Lady Gaga i suoi cani sono veri e propri figli. L’artista li adora e lo ha dimostrato anche quando sono stati rapiti, offrendo una ricompensa a dir poco stellare destinata a chiunque li avesse riportati a casa.

-Miss Asia è l’unica dei tre cani ad avere un profilo Instagram tutto suo, nonché la prima cucciola ad aver posato sulla copertina di Harper’s Bazaar in occasione della vittoria ai Grammy del 2015 della sua padrona.

-Quando Koji e Gustav sono stati rapiti, Lady Gaga ha offerto una ricompensa di 500 mila dollari a chiunque le avesse riportato gli animali.

-I cinque malviventi che hanno rapito i cani di Lady Gaga sono stati arrestati poco dopo il fattaccio e hanno ammesso che non sapevano che i cani fossero della pop star.

