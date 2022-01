Il west highland white terrier è un cane di piccola taglia, solitamente consigliato a chi vive in appartamento. Scopriamone le caratteristiche principali e ciò che occorre per convivere al meglio.

Tra i cani di piccola razza più particolari, non si può non menzionare il west highland white terrier.

Si tratta infatti di un cane esteticamente molto carino e con un carattere stimolante.

Intelligente, è anche attivo e giocoso e tende a legarsi in modo unico ai componenti della famiglia.

Ecco, quindi, quanto c’è da sapere su questo cane e su ciò che gli serve per una vita felice.

West highland white terrier: carattere e modi di fare

Il white terrier o terrier bianco è un cane di colore bianco, dal mantello folto e robusto e di piccola statura.

Ciò nonostante è dotato di grande energia. Gli piace infatti correre e giocare e questo nonostante il suo aspetto aggraziato possa trarre in inganno. Pur trattandosi di un cane d’appartamento è quindi bisognoso di molte attenzioni e tra queste non mancano le passeggiate e una vita il più attiva possibile.

Caratterialmente è sempre allegro e giocoso. Si dimostra anche intelligente ed in grado di apprendere velocemente. Amichevole con tutti, tende a legare molto con la famiglia.

Pur amando le uscite e le corse all’aria aperta, pur di stare con i propri cari è disposto anche a fare lunghe dormite sul divano. Adatto a chi ha dei bambini, gioca con loro in modo delicato e dimostra di andare d’accordo con gli altri animali. Perfetto per la vita in appartamento, il west highland può vivere anche in ambienti piccoli purché gli si diano le giuste attenzioni e lo si porti fuori quando ne ha bisogno.

West highland whiter terrier: prezzo e spese per mantenerlo

Andando ai costi, questo cane può andare dai 900 ai 1300 euro. A ciò bisognerà poi aggiungere le spese veterinarie periodiche, il cibo (che si aggira intorno ai 20 euro al mese) e i costi della toilettatura che di solito sono quelli che incidono di più.

Detto ciò, con una buona alimentazione ed il giusto esercizio fisico e avendo cura di ripararlo dal freddo in inverno e di evitare di farlo esporre al sole nelle ore più calde, è un cane che tende a godere di buona salute.

