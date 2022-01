Quando si ha un amico a quattro zampe uno dei problemi più ricorrenti è quello di come togliere una zecca al cane. Scopriamo come agire nel miglior modo possibile.

Quando ci si chiede come togliere una zecca al cane, molto probabilmente si è alle prese con un peloso infastidito da qualcosa o che continua a grattarsi. In genere, la soluzione migliore è quella di portarlo dal veterinario. Qualora non si potesse, è però possibile agire anche da soli. Ciò che conta è agire nel modo migliore per il cane e per non recargli dolore.

Come togliere le zecche al cane nel modo corretto

Rimuovere le zecche al cane non è sempre semplice. Dopotutto si ha a che fare con un animale che potrebbe non aver voglia di collaborare o che, per via del prurito o dell’azione insolita, potrebbe spaventarsi.

Al contempo le zecche possono rivelarsi pericolose, motivo per cui è estremamente importante agire il prima possibile. Come eliminare le zecche al cane, quindi? La prima cosa da fare è individuarle, passando le dita sul corpo del cane e soffermandosi alla prima protuberanza. Una volta scoperta la zecca ci si deve munire di guanti, pinzette e alcol.

Fatto ciò, è importante prendere la zecca nel punto più vicino alla pelle del cane, facendo attenzione a non pungerlo. Una volta afferrata si dovrà compiere una rotazione in senso antiorario, facendo attenzione a rimuoverla per intero. In caso contrario, il rischio di infezione rimane infatti attivo.

Dopo aver disinfettato la parte, si dovrà passare a tranquillizzare il proprio amico peloso, continuando a tenere d’occhio per qualche giorno la zona dove era presente la zecca. In ogni caso, un bel controllo dal veterinario è sempre la scelta migliore.

È importante ricordare di conservare la zecca in un contenitore con dell’alcol. Se ancora viva, infatti, smaltirla nel cestino potrebbe consentirle di tornare in circolazione e aggredire nuovamente il cane o un membro della famiglia.

Come prevenire che una zecca colpisca il cane

La prima cosa da fare per evitare le zecche è la prevenzione. Questa consiste in un attento controllo del proprio amico a quattro zampe ogni qual volta si torna da una passeggiata.

In commercio ci sono anche prodotti che aiutano a tenere lontani questi fastidiosi insetti dal cane. Prima di usarli, però, è consigliabile informarsi sempre con il veterinario in modo da scegliere quello più adatto per evitare allergie o effetti collaterali.

Con la giusta attenzione, ed evitando zone dove le zecche possono essere più frequenti si potrà preservare sia la salute del cane che quella della propria famiglia.

