Ecco quello che c’è da sapere su House of Gucci: dal cast alla trama, tutto sul film su uno dei fatti di cronaca nera più famosi d’Italia.

Si intitola House of Gucci ed è stato uno dei film più attesi del 2021. Basta il titolo per capire di che cosa parli la pellicola diretta da Ridley Scott, il protagonista è infatti uno dei più grandi stilisti italiani: Maurizio Gucci, morto assassinato la mattina del 27 marzo 1995 a Milano. Il film non si limita però a raccontare la tragica fine dello stilista e le indagini che ne seguirono, il progetto è infatti molto più articolato e completo. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

House of Gucci, il film: il cast

Il protagonista principale di House of Gucci è ovviamente Maurizio Gucci, che è interpretato da Adam Driver. Patrizia Reggiani, l’ex moglie dello stilista che è stata anche mandante dell’omicidio, è poi ovviamente un altro personaggio di primaria importanza: chi la interpreta nel film? Lady Gaga. Gucci padre (ovvero Rodolfo Gucci) è invece impersonato da Jeremy Irons.

Lady Gaga

Nel cast del film ci saranno anche Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston, Camille Cottin, Madalina Diana Ghenea, Mehdi Nebbou, Milord Mourad Benamara e Salma Hayek. e Reeve Carney.

Film su Gucci: le riprese

Ma quando è possibile vedere House of Gucci? Il film in uscita a novembre 2021 negli Stati Uniti, in Italia arriverà invece a partire dal 3 dicembre.

Le riprese del film si sono svolte tutte in Italia: da Gressoney Saint Jean e Gressoney La Trinité in Valle D’Aosta, a Milano (al numero 20 di via Palestro è stato assassinato lo stilista toscano) e il Lago di Como in Lombardia (tra le location sul Lago di Como spicca tra le location spicca Villa Balbiano, a Ossuccio). Il regista Ridley Scott ha poi terminato le riprese del suo film a Roma.