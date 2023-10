Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di mercoledì 18 ottobre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di mercoledì 18 ottobre i palinsesti televisivi hanno mandato in onda una vasta offerta di programmi tv. Da film internazionali come House of Gucci e Hercules a fiction italiane come Anima gemella della Rai. Non solo, come ogni mercoledì l’appuntamento con le ricerche di Chi l’ha visto? ha tenuto incollati davanti allo schermo tantissimi italiani. Vediamo nel dettaglio chi ha ottenuto i dati migliori della serata!

Sul podio: ‘House of Gucci’ al primo posto

Su Rai 1 il film di House of Gucci sull’omicidio di Maurizio Gucci e sul ruolo della moglie Patrizia Reggiani ha ottenuto uno share del 16% ed è stato seguito da 2.418.000 telespettatori. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Anima Gemella con Daniele Liotti è stata seguita da 2.292.000 spettatori pari ad uno share del 13,4%. Su Rai 3 l’appuntamento con Chi l’ha visto? ha raccolto davanti allo schermo 1.768.000 telespettatori e ha registrato uno share del 10,9%.

Lady Gaga

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Italia 1 il film Hercules – La leggenda ha inizio ha interessato 1.022.000 telespettatori e ha registrato uno share del 5,6%. Su La 7 Una giornata particolare alla conduzione di Aldo Cazzullo ha registrato 891.000 telespettatori e ha ottenuto uno share del 5,3%. Su Rete 4 l’appuntamento con Fuori dal coro ha raccolto davanti alla tv 835.000 spettatori e ha totalizzato uno share del 6,1%. L’ultima puntata di Fake show – diffidate dalle imitazioni in onda sul secondo canale Rai ha invece interessato 605.000 telespettatori pari a uno share del 3,9%.

Infine tra le ultime posizioni troviamo X Factor su TV 8 che ha registrato 629.000 spettatori e uno share del 3,9% e il film Maschi contro femmine che ha invece totalizzato 240.000 spettatori e uno share dell’1,4%.