Ecco quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2023: dai concorrenti alla giuria, tutto sulla 18a edizione del programma di Rai 1.

Fra i programmi più amati dal pubblico di Rai 1, da ormai molti anni, c’è senza ombra di dubbio Ballando con le stelle. Il talent condotto da Milly Carlucci è ormai giunto alla sua 18a edizione. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Ballando con le stelle 2023: quando inizia, da chi è composta la giuria e chi sono i nuovi concorrenti che si sfideranno tra un passo di danza e l’altro nelle varie puntate della nuova edizione.

Ballando con le stelle 2023: quando inizia

Come sempre il programma condotto da Milly Carlucci fa compagnia ai telespettatori nell’ultima parte dell’anno. La prima puntata di Ballando con le stelle 2023 è in programma per sabato 21 ottobre: il talent farà compagnia ai telespettatori di Rai 1 per circa due mesi, la finale è infatti in programma per sabato 23 dicembre.

Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2023: la giuria

La precedente edizione di Ballando con le stelle è stata contraddistinta dalle tante polemiche tra Selvaggia Lucarelli e gli altri giurati, tanto che sembrava scontato un addio della giornalista al programma.

Non ci sono ancora certezze riguardano ai nomi dei giurati di Ballando con le stelle 2023 ma pare che l’intenzione di Milly Carlucci sia quella di confermare in toto la stessa squadra degli ultimi anni, quindi anche Selvaggia Lucarelli. Quindi si va anche verso la riconferma di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Ballando con le stelle 2023: il cast

Ma chi saranno i concorrenti di Ballando con le stelle 2023? Anche in questo caso non ci sono ufficialità ma le indiscrezioni sui primi nomi hanno già iniziato a circolare. Fra i concorrenti dovrebbe essere Teo Mammuccari, pare certa anche la presenza di Simona Ventura così come quella di Paola Perego. Si è poi parlato di un approdo al talent, in qualità di giurata di Sonia Bruganelli: l’ex opinionista del Grande Fratello dovrebbe essere invece una delle nuove concorrenti del programma.