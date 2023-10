Ecco quali sono le location di House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott con protagonisti Adam Driver e Lady Gaga.

Tra le tante cose per cui l’Italia è famosa nel mondo c’è anche l’alta moda. Tra i tanti stilisti italiani che sono entrati nella storia c’è anche Maurizio Gucci la cui storia, fino al tragico assassinio avvenuto la mattina del 27 marzo 1995, è stata raccontata dal regista Ridley Scott nel suo House of Gucci. Il film sulla vita dello stilista fiorentino non poteva che essere girata nel nostro Paese: vediamo allora quali sono nel dettaglio le location del film.

House of Gucci: le location del film

Il regista Ridley Scott ha battuto il primo ciak del suo film ai piedi del Monte Rosa, a Gressoney Saint Jean e a Gressoney La Trinité. Tra le location valdostane della pellicola spicca Villa Loubenò.

Dalla Valle D’Aosta la troupe si è poi spostata in Lombardia, prima a Milano poi sul Lago di Como. Il capoluogo lombardo è stato un palcoscenico importante per House of Gucci: Milano è infatti la città dove Maurizio Gucci è stato assassinato, al numero 20 di via Palestro. Ma scene del film sono state girate anche in piazza Duomo, nella Galleria Vittorio Emanuele, in Piazza della Scala, nel quadrilatero della moda e nel ristorante Il Salumaio nel cortile di Palazzo Bagatti Valsecchi.

Per quanto riguarda il Lago di Como, tra le location spicca Villa Balbiano, a Ossuccio. Infine, le riprese di House of Gucci a Roma sono giunte al termine. Nella Capitale è riconoscibile la celebre via Condotti.

House of Gucci: il cast del film

A interpretare il ruolo di Maurizio Gucci è Adam Driver. Patrizia Reggiani, l’ex moglie dello stilista che è stata anche mandante dell’omicidio, è invece interpretata da Lady Gaga. Jeremy Irons sarà invece Rodolfo Gucci, il padre di Maurizio. Nel cast del film ci saranno anche Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston e Reeve Carney.