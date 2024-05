Dopo le accuse di Pietro Fanelli a Fedez, il rapper risponde con un messaggio colorito all’ex naufrago. Ecco che cosa ha detto.

Una settimana fa era uscita la notizia di un duro attacco di Pietro Fanelli al rapper Fedez per un commento fatto sulla puntata di Muschio Selvaggio di cui l’ex naufrago era ospite principale. Il rapper, infatti, aveva dichiarato che quella è stata la puntata più noiosa del podcast, nonché la meno vista di sempre.

Presto è arrivata la reazione del poeta e TikToker che si è scagliato contro Federico con una serie di epiteti poco gentili.

Ma dopo la reazione dell’ex naufrago, adesso è il turno di Fedez di rispondere, e lo ha fatto direttamente in una chat privata. Ecco cosa ha detto.

Fedez attacca Fanelli: “Mettiti la lingua nel…”

Sappiamo bene ormai che quando Fedez si arrabbia il linguaggio potrebbe diventare piuttosto scurrile, perciò non dovrebbe sorprendere troppo la risposta del rapper alle accuse di Fanelli.

Pietro Fanelli

Il poeta ha condiviso sulle sue storie Instagram la chat tra i due, in cui il rapper risponde alla storia di Fanelli con cui aveva accusato Fedez.

Nella risposta si legge: “Bro mettiti la lingua nel c*lo che mi sembra un’attività più utile per la tua flora intestinale dai“.

Fanelli contro Fedez: continua il botta e risposta

Ad attaccare per primo è stato proprio Fanelli, che aveva scritto su Instagram: “Caro Fedez, nano burattino piccolo uomo, ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però, sei la persona che parla di più). Non ne sai nulla, dalla noia si crea. La noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia“.

Fedez, dal canto suo, aveva descritto Fanelli come un “Intellettuale teatrante“.