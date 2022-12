Francesca Cipriani aveva scelto Alfonso Signorini come testimone di nozze, ma il conduttore è stato costretto a rinunciare disertando l’evento.

Pochi giorni fa, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati. All’evento erano presenti moltissimi nomi del Grande Fratello Vip e, secondo quanto indicato, si attendeva anche la partecipazione di Alfonso Signorini, citato come testimone della sposa. Con grande sorpresa, però, al fianco della showgirl si è presentato Giucas Casella, mentre molti parlavano di forfait all’ultimo momento del conduttore.

Alfonso Signorini, perché non c’era alle nozze di Francesca Cipriani

Nulla di più infondato. A raccontare quanto successo è stato proprio Alfonso Signorini, che ha negato di aver dato buca agli sposi all’ultimo momento.

“Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno bene Francesca e Alessandro – ha chiarito il volto del Gf Vip – . Avevo risposto di sì al mio ruolo da testimone ma 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale inderogabile”.

“Anche Giucas Casella non è stato un ripiego – ha continuato Signorini – . Conosco le regole della buona educazione e mai mi sarei sognato di dare buca ad una cosa così importante, le basi le conosco”.

“È stato un dolore non essere andato ma io faccio tante cose nella vita e non volevo passare per maleducato”, ha concluso lui.

Riproduzione riservata © 2022 - DG