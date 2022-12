Carolyn Smith rivela un retroscena riguardante la sua infanzia a Clarence House dove la madre lavorava come domestica.

Giudice di Ballando con le stelle, Carolyn Smith è nata in Scozia, ma si è trasferita a Londra per seguire la passione per il ballo. Anche i suoi genitori decisero di mollare tutto e andare con lei nella capitale della Gran Bretagna. Il padre e la madre della Smith, dunque, si misero a cercare un nuovo lavoro e, se lui venne impiegato come autista di una nota gioiellerie, lei riuscì a superare tutti gli step per entrare a far parte dello staff della Famiglia Reale.

L’incontro tra Carolyn Smith e Lady Diana

“Mia madre fu mandata a Clarence House doveva viveva la Regina Madre, Elisabetta Bowes-Lyon, moglie di Re Giorgio VI e mamma di Elisabetta II”, ha raccontato con un certo orgoglio la Smith al settimanale Nuovo.

“Mia madre cominciò a lavorare come cuoca nelle cucine, poi fu assegnata ai piani superiori. Aveva accesso alle stanze da letto e maneggiava addirittura la tiara reale – ha ricordato – . Di questo ne vado molto fiera”.

E, proprio mentre Carolyn attendeva in cucina il fine turno della madre, incontrò Lady Diana.

“Una volta incontrai anche Lady Diana, avvenne nella cucina di Clarence House dove aspettavo la fine del turno di lavoro di mia madre – ha raccontato – . All’improvviso entrò la Principessa: ascoltava la musica dal suo walkman e voleva un caffè. Mi guardò e mi salutò con un semplice ciao”.

“Fu molto spontanea e affettuosa. Lei e Carlo regalarono a mia madre – in occasione del loro matrimonio – una fetta di torta ricoperta di marzapane con lo stemma reale”, ha aggiunto la Smith che, ancora legata al ricordo di Lady D, ha ammesso di non apprezzare particolarmente la Regina consorte Camilla.

