Nuovi sviluppi sul triangolo che vede protagonisti Wanda Nara, Mauro Icardi e il rapper L-Gante: ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Il viaggio alle Maldive sembra non essere servito a Wanda Nara e Mauro Icardi per ritrovare un po’ di pace. Lei è rientrata in Argentina e, dopo aver lanciato alcuni indizi in cui smentiva il ritorno di fiamma con il calciatore del Galatasary, ha postato uno scatto che la ritrae in quella che sembra la casa di L-Gante. La showgirl, dunque, pare sia tornata nuovamente tra le braccia del rapper che, solo qualche giorno fa, aveva dato in escandescenza per non essere riuscito ad incontrare Wanda.

Wanda Nara su Twitter: “Quando un po’ di equilibrio?

Così, mentre la Nara alimenta le voci su un flirt con il rapper argentino, Mauro Icardi sparisce misteriosamente dai social.

Quali siano i motivi che hanno spinto l’ex calciatore dell’Inter a cancellare i suoi profili restano un mistero, ma ancora una volta è Wanda a far intendere che tra i due ci sia nuovamente una grave crisi.

“Un giorno aggiunge e mi sorprende, un giorno toglie – ha scritto lei su Twitter – .Quando un po’ di equilibrio?”.

Le parole di Wanda hanno subito fatto il giro della rete e scatenato la curiosità degli appassionati di gossip, ansiosi di conoscere i risvolti del nuovo capitolo che vede protagonista il triangolo Wanda Nara, Mauro Icardi e L-Gante.

