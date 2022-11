Si parla ancora di Wanda Nara e Mauro Icardi. La loro separazione è finita sui social e, tra gossip e chat pubblicate su Instagram, i due hanno attirato l’attenzione dei media e dei più curiosi. L’argentina si era detta certa della decisione presa, mentre il calciatore pareva intenzionato a recuperare ad ogni costo la relazione. Alla fine i due sono volati alle Maldive per una vacanza che sembrava suggellare la riappacificazione. Ma qualcosa è andato storto…

Solo nelle ultime ore, mentre Mauro Icardi mostrava sui social gli stralci di alcune chat con la moglie in cui confermava la volontà di un’altra gravidanza, Wanda Nara ha ancora una volta smentito il compagno.

In volo verso l’Argentina per onorare alcuni impegni di lavoro, la showgirl si è sottoposta alle domande di alcuni fan e, ad uno di questi, ha chiarito la sua situazione con il calciatore.

“Perché non dici che vi siete riconciliati?”, le ha chiesto un follower, cui la Nara ha risposto: “Perché mentirei. Ci ho provato perché penso che una relazione di tanti anni meriti un’altra possibilità, ma non ha funzionato”.

Ancora una volta, dunque, le posizioni dei due appaiono diametralmente opposte: ma chi sta raccontando la verità?

