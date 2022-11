Sembra esserci un ritorno di fiamma tra Mauro Icardi e Wanda Nara: sui social le foto dalle Maldive, dove sono in vacanza insieme.

Stando alle immagini che l’attaccante del Galatasaray ha condiviso su Instagram, sembra esserci un ritorno di fiamma con Wanda Nara. Il calciatore ha postato una foto alle Maldive con la moglie (e sua menager) scrivendo: “Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in una donna. Le storie Disney hanno anche una seconda stagione”.

Mauro Icardi e Wanda Mara di nuovo insieme

Le parole scritte per accompagnare la foto sui social sono inequivocabili, proprio come i loro abbracci e il loro sguardo amorevole. La showgirl argentina ancora non si pronuncia sui social ma la coppia sembra aver trovato pace dopo che appena due mesi fa avevano annunciato la separazione. La coppia è volata da sola alle Maldive, senza le loro due figlie Francesca e Isabella, probabilmente per cercare di riallacciare il loro rapporto.

I motivi della separazione

A settembre, dopo otto anni d’amore, Wanda Nara e Mauro Icardi avevano deciso di separarsi. La showgirl aveva rilasciato solo pochi giorni prima alcune dichiarazioni in merito alle cause della sua volontà di sciogliere il loro matrimonio: “Ultimamente avevo espresso a Mauro il desiderio di tornare a lavorare, e a lui non faceva piacere. In Argentina mi continuano a proporre programmi da condurre e a me la televisione piace molto. Questo non significa trascurare i bambini: Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no? Invece a lui non piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG