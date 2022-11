In occasione del compleanno del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli ha scelto un regalo “stellato” e sui social…

Nelle scorse ore la tenera dedica di auguri, poi la serata in un ristorante molto speciale. Sono stati momenti davvero importanti quelli vissuti da Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli in occasione del compleanno dell’uomo. Sui social, anche un simpatico siparietto durante la cena in un locale stellato.

Selvaggia Lucarelli: regalo “stellato” a Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli

“Tu sei questo. La persona più giusta e generosa che abbia mai conosciuto. La spalla a cui appoggiarsi con la mano, quella su cui mettere un piede per tuffarsi un po’ più in là. Hanno ragione mio padre e i gatti a preferirti a tutti noi. Ti amiamo tutti, inevitabilmente. Buon compleanno”. Erano state queste le parole di Selvaggia Lucarelli per il suo Lorenzo Biagiarelli nel giorno del suo compleanno.

Ma ovviamente, oltre alla dolcezza del messaggio, non poteva mancare anche un “regalo” o per lo meno un momento unico e speciale tra loro. E così ecco che tra i due è andata in scena una cena lussuosa in un ristorante stellato con tanto di siparietto social tra i due.

“Amore vuoi dire dove ti ho portato per il tuo compleanno?”, ha scherzato la giornalista col suo Lorenzo. L’uomo ha risposto dettagliatamente sul tema: “Mi ha portato da Contraste, ristorante a Milano, di Matias Perdomo. Ha una stella Michelin, ma soprattutto ha un Franciacorta incredibile. Visti gli ultimi tempi, cerco di concentrarmi e godermi il momento. Quindi mi godo questo Franciacorta, un pagliarino che tira quasi al dorato. Ha dei riflessi incredibili”.

Insomma, se questo è il regalo della Lucarelli diciamo pure che è stato davvero pazzesco. Posto elegantissimo, cibo e vino buonissimo. Niente di meglio per festeggiare insieme.

Di seguito, invece, il post su Instagram con la dedica per gli auguri al compagno:

