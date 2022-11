Wanda Nara rivela i segreti dietro al divorzio da Mauro Icardi: alla base della sua decisione c’è la scelta – non condivisa – di tornare a lavorare.

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi si è consumata anche sui social. L’argentina aveva annunciato la fine del legame con il calciatore su Instagram: ne sono seguiti una serie di botta e risposta che hanno alimentato il gossip, fino all’ultimo pettegolezzo che voleva Wanda vicina al rapper L-Gante. Intervistata da Vanity Fair, però, lei ha confessato la reale motivazione che ha definitivamente spezzato l’unione con Icardi.

Wanda Nara e Mauro Icardi: i motivi della separazione

“Abbiamo firmato la separazione. Mauro non voleva ed è stato difficilissimo, perché io a lui voglio ancora molto bene – ha raccontato la Nara – . Ma le cose non andavano, in casa l’atmosfera era pesante e a un certo punto gli ho detto: ‘Fermiamoci’. Poi sono partita per l’Argentina”.

Da quel momento, tra Wanda e Icardi ci sono stati una serie di attacchi social che hanno alimentato il gossip facendo molto chiacchierare sulla separazione.

Se molti credono che l’unione tra i due si sia incrinata dopo il tradimento del calciatore, sbagliano. Wanda Nara, infatti, ha confermato di aver perdonato il compagno e di aver deciso di separarsi perché desiderosa di tornare a lavorare.

“La verità è che io ho avuto cinque figli, li ho allattati tutti, li ho cresciuti e mi sono dedicata a loro per 10 anni. Ultimamente avevo espresso a Mauro il desiderio di tornare a lavorare, e a lui non faceva piacere”, ha raccontato lei, che per anni è stata la procuratrice del marito.

“È raro che la moglie di un calciatore lavori. Io per tanto tempo mi sono occupata solo di figli e marito, ma ora voglio riprendermi il mio tempo. E tornare a svolgere la mia professione: in Argentina mi continuano a proporre programmi da condurre e a me la televisione piace molto – si è sfogata – . Anche in Italia ho due progetti che dovrebbero partire a marzo. Questo non significa trascurare i bambini: Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no?”.

Icardi, però, pare sia assolutamente contrario alla decisione della moglie. “Non gli piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia. Mentre per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà. Quindi lui ogni due per tre prova a riconquistarmi […]ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG