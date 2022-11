Cristian Ronaldo in lacrime al ricordo del figlio Angel, nato morto: il calciatore del Manchester United si apre nell’intervista a Piers Morgan.

Nella lunga chiacchierata che Cristiano Ronaldo ha concesso a Piers Morgan non si è parlato solo degli screzi con la società del Manchester United, ma c’è stato anche spazio per la vita privata. CR7 è tornato ad affrontare il dramma della morte di Angel, l’ultimo dei gemelli nato senza vita, mentre la sorellina Bella è riuscita a tornare a casa con la madre. “La tragedia ha rafforzato il mio rapporto con Georgina”, ha commentato il calciatore.

Cristiano Ronaldo e la morte del figlio Angel

A distanza di sei mesi dalla morte del figlio Angel, Cristiano Ronaldo ammette di soffrire ancora tanto insieme alla compagna Georgina Rodriguez.

“Sono stati i sei mesi più difficili della mia vita da quelli dopo la morte di mio padre – ha ammesso il calciatore che, dopo la tragedia, si è legato ancora di più alla madre dei suoi figli – . Mi sono ulteriormente avvicinato a Gio. Ora vedo la vita da una prospettiva diversa”.

Le ceneri del piccolo Angel sono conservate in una cappella che ha costruito nei sotterranei della casa dove CR7 tiene anche quelle del padre Jose Dinis Aveiro, morto nel 2005.

“Le terrò accanto a me per tutta la vita. Se parlo con loro? Certo, sempre, sono sempre al mio fianco. Mi aiutano ad essere una persona migliore, un padre migliore. Ed è qualcosa di cui vado fiero – ha spiegato – . Perdere un figlio è difficile da accettare, io e Georgina ci siamo chiesti spesso ‘perché proprio a noi? Ma dovevamo essere forti per Bella”.

“È assurdo come una persona possa essere così felice e così triste allo stesso tempo – ha concluso Ronaldo – . Non sai se piangere o sorridere. Non sai come comportarti. Non trovo le parole per spiegare come mi sentivo in quei momenti”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG