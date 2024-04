Continua la caduta di Chiara Ferragni che perde altri 100mila follower. La reazione? Una fuga negli States insieme alle amiche.

Continua il periodo negativo di Chiara Ferragni che ha perso solamente nelle ultime settimane oltre 100mila follower. Un dato allarmante per un’influencer del suo calibro, che dimostra come la sua strategia per risollevare la sua immagine dopo lo scandalo del pandoro Balocco non stia andando come sperato.

Ma per consolarsi, l’imprenditrice digitale ha deciso di fuggire (temporaneamente) dall’Italia e volare negli States insieme ad alcuni dei suoi più cari amici. E i figli? Insieme al papà.

Chiara Ferragni vola a Los Angeles: staffetta con Fedez?

Dopo Fedez è il turno di Chiara Ferragni di volare a Los Angeles. Ma qual è il motivo del viaggio? Per il momento l’influencer non ha rivelato alcun dettaglio sul perché è volata oltreoceano insieme ai suoi amici, ma di certo qualcosa incuriosisce i fan: come mai sia Fedez che Chiara Ferragni nel giro di poche settimane hanno scelto come destinazione Los Angeles?

Chiara Ferragni

Fedez era volato a LA per partecipare al Coachella, ma per Chiara qual è la motivazione? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Chiara Ferragni: il suo impero continua a crollare

Solamente pochi giorni fa è uscito il rumors secondo cui sarebbe sempre più vicina la rottura definitiva tra Chiara Ferragni e il suo braccio destro Fabio Maria Damato, eppure questa notizia non è bastata per impedire al suo impero di continuare a crollare.

Solamente negli ultimi mesi l’influencer ha perso milioni di follower, e solamente nell’ultima settimana il numero di utenti che la seguono è sceso ulteriormente di oltre 100mila persone.

Intanto, la Ferragni è in cerca di nuovi soci e di 6milioni di euro per rilanciare il suo impero. Riuscirà nell’impresa? Intanto non ci resta che attendere per scoprire qual è il motivo del suo viaggio negli States: puro svago o motivi di lavoro?