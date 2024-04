Re Carlo, a tre mesi dall’annuncio della malattia, fa ritorno alle attività pubbliche smentendo le notizie sul peggioramento della salute.

Re Carlo III, dopo una pausa di tre mesi a causa della sua battaglia contro il cancro, ha fatto la sua prima apparizione pubblica, visitando un centro oncologico insieme alla moglie Camilla. Il monarca britannico, 75 anni, si è impegnato in un tour presso il centro, incontrando medici e pazienti.

Nonostante la sua condizione di salute, Buckingham Palace aveva annunciato con un post Instagram che Carlo III presto riprenderà gradualmente le sue attività pubbliche. I suoi impegni saranno attentamente valutati in consultazione con i medici, garantendo un ritmo adattato alla sua guarigione.

Re Carlo: l’annuncio social del ritorno alle attività pubbliche rincuora i sostenitori

Solamente una settimana fa era uscita la notizia di un peggioramento delle condizioni di salute del sovrano inglese. Pochi giorni dopo Buckingham Palace si era trovato costretto a smentire tali notizie pubblicando il post sopracitato.

Nel post si legge: “Sua Maestà il Re tornerà presto ai doveri pubblici dopo un periodo di cura e recupero dopo la sua recente diagnosi di cancro. Per contribuire a segnare questo traguardo, il Re e la Regina faranno una visita congiunta in un centro di cura per il cancro martedì prossimo, dove incontreranno specialisti medici e pazienti. Questa visita sarà la prima di una serie di impegni esterni che Sua Maestà intraprenderà nelle prossime settimane“.

E, come annunciato, ora il re farà un ritorno graduale agli impegni pubblici.

Re Carlo e i prossimi impegni pubblici

Il re e la regina potrebbero ricevere in giugno l’imperatore Naruhito del Giappone e l’imperatrice Masako in una visita di Stato su invito del governo britannico.

Tuttavia, altri eventi come il Royal Ascot e il 80º anniversario del D-Day saranno soggetti all’approvazione medica.