Stefano De Martino decide di rimuovere l’ultimo tatuaggio legato a Belen Rodriguez e condivide il processo su Instagram.

Stefano De Martino ha fatto un’altra mossa per cancellare il passato. Il ballerino e presentatore televisivo ha condiviso su Instagram il suo recente trattamento laser per rimuovere gli ultimi tatuaggi legati alla sua storia con Belen Rodriguez. Questa volta, l’attenzione è stata rivolta ad alcuni disegni che ricoprivano parte del petto e della schiena dell’artista.

Il ballerino ha deciso di condividere alcuni passaggi del doloroso processo con i suoi follower attraverso le storie Instagram. Ma quali tatuaggi ha rimosso stavolta?

Stefano De Martino: il percorso di rimozione dei tatuaggi

Questa non è la prima volta che De Martino si sottopone a trattamenti laser per cancellare i tatuaggi del passato. Nel 2017, infatti, ha iniziato questo percorso rimuovendo il tatuaggio del numero di telefono del “Bar Stella“, un locale significativo per lui.

Stefano de Martino

In seguito, nel 2020, ha proceduto con la rimozione di altri tatuaggi, incluso uno che rappresentava la “Virgen De Ljuan”, patrona dell’Argentina, dedicato a Belen.

Sono ormai diversi anni, quindi, che il conduttore televisivo cerca di rimuovere ogni traccia della sua ex dalla sua pelle. Sarà riuscito stavolta a eliminare tutti i tatuaggi dedicato a lei?

Stefano De Martino: l’ultimo trattamento laser

Stavolta, Stefano ha deciso di rimuovere alcuni disegni simbolici che si trovavano sul suo petto e sulla sua schiena.

Tra questi vi erano due spade incrociate con la sua data di nascita e il timone con le mani che si stringono. Questa scelta non sorprende considerando la fine del matrimonio con Belen Rodriguez.

Con questa decisione, Stefano De Martino sembra voler voltare pagina e guardare al futuro senza legami fisici con il suo passato sentimentale. La sua condivisione aperta su Instagram dimostra la sua volontà di condividere con i fan ogni passo di questo percorso di crescita e di allontanamento dalla sua ex.