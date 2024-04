Meghan Markle sotto i riflettori dopo l’accusa dell’esperto reale. Capricci e voglia di primeggiare, gli errori della duchessa.

Meghan Markle oggi è considerata come la donna che ha spaccato la royal family. Ma qual è stato il suo ruolo nella monarchia britannica? Secondo un esperto reale, sono stati tanti gli errori commessi dalla duchessa di Sussex, che l’hanno portata ad allontanarsi e ad essere allontanata dalla famiglia reale.

Ecco che cosa ha rivelato l’esperto reale sul passato e sul presente di Meghan Markle all’interno della famiglia reale.

Meghan Markle: gli errori della duchessa nella famiglia reale

Meghan Markle ha commesso due gravi errori quando si è unita ufficialmente alla famiglia reale, sostiene un esperto reale. L’ex attrice di Suits ha fatto il suo ingresso tra i royals dopo aver sposato il principe Harry nel maggio 2018.

Parlando al Royal Exclusive Show del Sun, l’esperto reale Charles Rae ha accusato Meghan di “Fare i capricci” dopo “Non aver compreso l’ordine gerarchico” dell’azienda.

Principe Harry e Meghan Markle

“C’è il monarca, c’è il principe di Galles e poi ci sono tutti gli altri sotto, ma lei voleva essere la star e pensava che fosse semplice, che avrebbe potuto prendere i suoi “giocattoli” e poi andare in America” ha rivelato l’esperto reale.

Meghan Markle sognava di diventare la star della famiglia reale?

Il signor Rae ha accusato Meghan di “Desiderare le luci della ribalta” e di “Volere diventare una star” quando è entrata nella famiglia reale. Ha affermato che la 42enne non si rendeva conto del motivo per cui lei e Harry non erano al vertice della “gerarchia reale”.

Ma Meghan Markle replicherà alle gravi accuse dell’esperto reale? Oppure deciderà di fare buon viso a cattivo gioco? Non ci resta che attendere un’eventuale risposta da parte della duchessa di Sussex che al momento è impegnata nel lancio del suo nuovo brand.