Le Iene hanno indagato sulla storia tra il principe Linguaglossa, Giacomo Bonanno, e la bielorussa Tatsiana Yashchanka: ma qualcosa non torna.

Fa mormorare la storia – ormai finita – tra il principe Linguaglossa e Tatsiana Yashchanka. I due sono stati intervistati da Le Iene, ma le versioni dei fatti di entrambi non coincidono e creano ulteriori aloni di mistero su un amore nato quando entrambi risultavano impegnati. “Lei aveva un ragazzo e ci conviveva. Io non potevo andare a casa sua perchè c’era lui”, ha raccontato il principe, mentre lei ha asserito: “Non è vero, è lui che aveva la moglie”.

Principe Linguaglossa e Tatsiana Yashchanka: le versioni contrastanti

I due, dunque, avrebbero iniziato a stare insieme mentre avevano relazioni parallele. La situazione sarebbe degenerata quando Tatsiana ha scoperto di essere incinta.

“Nel 2020 gli ho detto che aspettavo un bambino. Era felice ma è scappato negli Stati Uniti. Mi mandava messaggi, ma poi è sparito e mi ha bloccato da ogni parte – ha raccontato lei – . Poi la moglie mi ha scritto dicendomi che aveva scoperto tutto e io ho avuto uno choc e ho abortito naturalmente. Poi lui ha preso una casa vicino la mia, mi mandava email e mi inondava di messaggi”.

Da qui sarebbe partita la denuncia per stalking. Ma, come scoperto da Le Iene, a questa avrebbe fatto seguito un viaggio dei due alle Maldive. “Mi ha picchiata, stavo malissimo. E lì, capisco che dovevo smetterla”, si è giustificata la bielorussa.

Ad oggi, il principe Linguaglossa recrimina alla ex fidanzata due auto, quattro carte di credito, un b&b, viaggi e gioielli.

“Le ho dato 4 carte di credito, quando faceva spese lo vedevo, volevo sapere se comprava cose costose […]Poi le ho regalato un b&b, per farle del bene, ma ora ci lavora il fratello. Lei non fa un cazzo – ha raccontato lui, mentre lei ha sottolineato: “Mi dà fastidio passare come la bierolussa che prende soldi da quello ricco. La mia famiglia è di imprenditori, non ho bisogno di lui”.

Ad oggi, i due si lanciano accuse reciproche e lui risulta essere in cura da uno psichiatra che ha lasciato Tatsiana per seguire il principe: “Rispetto a lei ha reali problemi. E ancora ora è in cura da me”.

