Poco più di un mese fa, Anna Tatangelo piangeva la morte dell’amata mamma Palmira, venuta a mancare dopo un grave problema di salute. La cantante l’ha ricordata in lacrime durante un concerto e, ora che il dolore è ancora vivo e destinato a non placarsi, la Tatangelo è stata costretta ad affrontare un altro grave lutto che ha colpito la famiglia di origine. Nelle ultime ore, infatti, è venuto a mancare il nonno Domenico, padre della mamma Palmira.

Come si apprende dalle ultime notizie, il signor Domenico Vinci si è spento all’età di 90 anni e a distanza di pochi mesi dalla morte della figlia Palmira.

Per Anna Tatangelo, legatissima al nonno che ha sempre rappresentato un grande pilastro per la sua famiglia, si tratta di un altro dolorosissimo lutto.

La cantante di Sora, la sorella Silvia ed il fratello Giuseppe sono sempre stati molto legati alla figura del nonno e si sono stretti insieme per affrontare con forza questo nuovo dramma familiare.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram