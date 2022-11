Tommaso Zorzi ha mandato in queste ore un messaggio ai fan dal letto di ospedale a seguito di un’operazione. Ecco come è andata.

Anche se parla di morfina, state tranquilli, Tommaso Zorzi, compatibilmente col tipo di intervento subito, sta bene. Lo ha reso noto lui stesso con un filmato pubblicato sui social direttamente dall’ospedale, ancora indolenzito e visibilmente sofferente. Il conduttore è stato sottoposto ad una operazione di circoncisione.

Tommaso Zorzi e la circoncisione

Tommaso Zorzi

“Ufficialmente circonciso” e nella didascalia anche una bella e simpatica emoticon di una melanzana. In questo modo Tommaso Zorzi ha annunciato questa mattina che l’intervento al quale si è sottoposto è andato bene.

L’uomo aveva già parlato in precedenza ai suoi seguaci social della scelta di farsi circoncidere e così ieri, dopo aver preparato il borsone con il necessario, si è recato nella clinica dov’è anche rimasto a dormire. Questa mattina poi, dopo l’anestesia totale, è stato operato.

A dare notizia dell’esito dell’intervenot, lui stesso: “Buongiorno, è andato tutto bene ma vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai”, le sue parole dette con un tono di voce tra la sofferenza e la sonnolenza, forse ancora per effetto dell’anestesia.

Solo poche parole per il momento ma che hanno scatenato i suoi fan e anche qualche amico. Tra chi gli augurato pronta guarigione e chi ha ironizzato: “Vogliamo l’unboxing una volta ripreso” e “Metti foto del prima e dopo”.

Dubitiamo fortemente che Zorzi possa fare qualcosa del genere ma siamo sicuri che non appena starà meglio spiegherà con maggiori dettagli il suo stato di salute e anche i motivi che l’hanno portato ad optare per questo intervento decisamente in una zona delicata. Per chi non lo sapesse, tale operazione consiste nella rimozione totale o parziale del prepuzio, il lembo di pelle scorrevole che riveste il glande.

Di seguito il post Instagram dell’uomo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG