Ancora scintille tra Elenoire Ferruzzi e alcuni uteni social: il botta e risposta con le parole piuttosto dure della “star”.

Ha destato grande attenzione al GF Vip e continua a farlo anche dopo l’eliminazione. Parliamo di Elenoire Ferruzzi che fa parlare di sé anche sui social e non solo in tv. La performer milanese ha tenuto a rispondere ad alcuni utenti che l’avevano criticata per la sua identità di genere.

Elenoire Ferruzzi e la risposta agli haters

Elenoire Ferruzzi

Sotto ad uno dei suoi ultimi post Instagram, Elenoire Ferruzzi ha dovuto fare i conti con un utente che le ha chiesto se fosse donna anche per lo Stato italiano ma anche ad un altro che aveva spiegato la sua visione di lei definendola ‘un trans che si sente donna’.

“Ma spiegatemi dove vedete la bellezza. Perché è un trans che si sente donna. Ok ti stimo, ma conciata così come fate a dire bella. Dai siate onesti. Il chirurgo poteva fare di meglio e le unghie e le ciglia vanno ridimensionate. Dai non ditemi il contrario che non vi credo. Io accetto che sia nato uomo in un corpo di donna ma ti sto dicendo che potresti essere più bella con unghie normali e ciglia da donna credimi”, le parole dell’utente.

Inevitabile che, dopo aver letto tale considerazione, la Ferruzzi non intervenisse con una replica molto diretta: “Mi dispiace contraddirti ma qui nessuno si sente donna io sono una donna per la legge italiana ricordatelo bene. Il problema è il tuo, io non voglio essere ‘normale’ io voglio essere esattamente come sono e non devo dare assolutamente spiegazioni a niente a nessuno. Ah dimenticavo io all’età di diciott’anni mi sono operata e quindi morfologicamente e giuridicamente sono donna che poi io non voglia essere come voi e’un altro discorso”.

Già nella Casa del GF, la donna aveva spiegato: “L’immagine così forte l’ho ricercata nel tempo. Volevo appianare il divario tra la mia anima e la mia fisicità. Io ero una donna molto semplice e molto bella, ma a me non piaceva quel tipo di immagine”.

Di seguito un suo recente post Instagram:

