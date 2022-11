Clizia Incorvaia non le manda a dire ad Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo la situazione che si sta vivendo al GF Vip.

Clizia Incorvaia ha deciso finalmente di dire la sua su ciò che sta accadendo alla sorella Micol al GF Vip. in particolare, la ragazza, non appena approdata nella Casa, si è ritrovata a ricevere attacchi feroci da parte di Antonella Fiordelisi, poiché presentata come l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria.

La situazione è piano piano degenerata e ora anche sua sorella maggiore ha deciso di schierarsi apertamente e di lanciare un chiaro messaggio sulla questione.

Clizia Incorvaia, la stoccata alla coppia

Clizia Incorvaia

Intervenuta a Casa Chi in diretta su Instagram, Clizia Incorvaia ha spiegato cosa pensa della relazione tra Antonella ed Edoardo: “L’amore deve rendere felici, soprattutto i primi anni. Invece loro sono legati dal dramma, dal conflitto e dalla sofferenza. Secondo me questa è una relazione tossica, ma questo potrebbe dirlo meglio una psicoterapeuta”.

Entrando nello specifico del comportamento della Fiordelisi: “Quello che posso dire è che sicuramente si tratta di invidia tra donne questo parlare alle spalle. L’invidia tra donna è molto comune. Si allea con Oriana e sparla di Micol”.

Ma ce ne è anche per Edoardo: “Non ha onorato la loro amicizia. Per accrescere l’ego e gratificare una donna non devi denigrare la ragazza con cui sei stato. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la storia a meri incontri fisici”.

Insomma, la Incorvaia non sembra proprio avere un bel pensiero a proposito dei due ragazzi. In un certo senso, però, il pubblico la sta pensando come lei dato che in molto stanno sostenendo a gran voce Micol proprio “a discapito” della coppia.

Di seguito una parte dell’intervista pubblicata dal profilo ufficiale di Chi su Instagram in un post:

