Prosegue il mezzo flirt tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al GF Vip. Pare che la produzione sia dovuta intervenire…

Se son rose, fioriranno. E in questo caso lo faranno davanti agli occhi di tutta Italia. Parliamo del flirt tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli che al GF Vip sembrano aver iniziato un principio di relazione. Tra i due il feeling è tanto e pare che la produzione sia dovuta intervenire per evitare una “fuga” amorosa…

Cresce il “fuoco” tra Antonino Spinalbese e Oriana al GF Vip

Antonino Spinalbese

Al Gf Vip, superata la difficoltà dettata dal Covid e dal contagio di alcuni concorrenti, ora isolati (Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Antonio Romita) continuano i flirt e gli avvicinamenti tra alcuni “vipponi”. In particolare sta crescendo il feeling tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

Tra i due sembra esserci più di un qualcosa. Anzi… Il flirt è diventato evidente anche dalla regia del reality.

Come spiegato da Leggo.it, infatti, subito dopo l’ultima diretta, Oriana ha trascinato Antonino in bagno per dirgli qualcosa privatamente ma la stanza era occupata da Luca Salatino. Immediatamente, la regia ha richiamato tutti e tre spezzando sul nascere ogni discorso e invitandoli ad andare in bagno uno per volta. Che fosse un tentativo per una “fuga” amorosa?

I due, ad ogni modo, hanno comunque trovato occasione per appartarsi e baciarsi di nascosto. Il loro primo bacio è avvenuto dietro la tenda del confessionale e le continue coccole, invece, vanno avanti in ogni zona della Casa tanto che oramai anche i telespettatori se ne sono accorti.

Sui social, precisamente su Twitter, è infatti più che normale trovare filmati che li riguardano e che li vedono intraprendere momenti di “feeling” sempre crescenti.

Di seguito il post su Twitter di un utente che sta seguendo l’evolversi della “storia” tra i due concorrenti:

Dame un beso le dice Antonino a Oriana Oriana le da en la mejilla 👀😊 #GFVip pic.twitter.com/Ll6n8jQMXW — ALIZON🇮🇹🌴®🖤 💙💫JIMENA 👑✨🦋❣️LucaOne1️⃣1️⃣ (@Alizon05176275) November 16, 2022

