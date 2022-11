Il racconto di Soleil Sorge sulla chirurgia estetica, il non volersi rifare il seno ma anche il suo carattere che, a molti, non piace.

Un’intervista a 360° per Soleil Sorge che parlando a Chi, anche in occasione dell’uscita del suo libro ‘Manuale della stro**a”, ha affrontato diverse tematiche legate al suo carattere ma anche alla sua bellezza e al non voler ricorrere per forza alla chirurgia estetica. Proprio su questo punto, la ragazza ha spiegato una profonda motivazione che l’ha portata a decidere di non rifarsi il seno nonostante, fino a poco tempo fa, pensasse di averlo piccolo.

Soleil Sorge si racconta

Soleil Sorge

Raccontandosi sulla questione fisico e chirurgia estetica, Soleil Sorge ha spiegato: “Non sono contro la chirurgia estetica e, se dovesse essere una tecnologia che mi aiuta a essere più felice, la valuterei. Ma ho imparato a non sentire il bisogno di cambiare”.

Dietro la scelta di non farne uso, però, la donna, ex volto di diversi reality, ha anche aggiunto: “E poi mia madre ha avuto un tumore al seno e quell’operazione evoca un dolore, non solo una questione estetica”.

Spostando l’attenzione ancora sulla bellezza ma soprattutto sul carattere: “Ci sarà sempre qualcuno pronto a sottolineare anche i miei difetti. Non corrispondo a canoni di bellezza tradizionali, non sono la perfezione. E su di me ho letto di tutto. Non ho mai dato peso agli odiatori, ho sempre cercato di ascoltare solo le critiche costruttive. Mi sono sentita spesso sbagliata nella vita, ma ho reagito e volevo condividere cose che, nei momenti difficili, mi hanno fatto stare bene. Spero che il mio libro possa aiutare gli altri. Non mi interessa risultare simpatica, voglio essere utile. E sincera. Anche le stro**e hanno un’anima, possono insegnare qualcosa e, se le conosci bene, non sono poi così stro**e”.

Di seguito un recente post Instagram della modella e influencer:

