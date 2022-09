Momento di grande dolore per Anna Tatangelo che, nelle ultime ore, ha perso l’amata mamma Palmira: la donna aveva un brutto male.

È un momento di grande lutto per Anna Tatangelo, che ha dovuto salutare per l’ultima volta la madre Palmira Vinci. La donna aveva 67 anni ed è morta oggi, 29 settembre, dopo una lunga malattia. La cantante aveva più volte condiviso immagini che la ritraevano insieme all’amata mamma, che ha combattuto contro un male terribile per lungo tempo.

Anna Tatangelo e i rapporti con i genitori

Tutta la cittadina di Sora, dove Anna Tatangelo è nata e cresciuta, si è stretta attorno alla famiglia della cantante in un giorno di grande lutto.

Anna, legatissima ai genitori, è sempre stata vicina alla madre nel periodo della malattia nonostante, dopo la storia con Gigi D’Alessio, i rapporti tra le due si fossero congelati.

La relazione con il cantante partenopeo, infatti, non venne inizialmente ben vista dalla signora Palmira. “Mia madre è stata negativa. Mi ha detto: ‘Dove cavolo vai con un uomo che ha già una famiglia’. Non si fidava, temeva che volesse solo divertirsi – aveva raccontato la Tatangelo in una intervista – . A 18 anni me ne sono andata. Ho preso in mano la mia vita, quello che era mio. Per un periodo non ho parlato con i miei genitori, poi, con la nascita di mio figlio, le cose sono cambiate. Abbiamo pianto molto e ci siamo finalmente abbracciati. È stato liberatorio”.

Ora che la madre Palmira non c’è più, attorno ad Anna Tatangelo e alla sua famiglia si sono stretti i parenti e gli amici più vicini.

Riproduzione riservata © 2022 - DG