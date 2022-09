Luca Salatino al centro del gossip dopo le rivelazioni di Noemi, ragazza trans con cui avrebbe avuto rapporti: il racconto finisce sui social.

Nelle prime settimane all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino ha dovuto fare i conti con Elenoire Ferruzzi, invaghitasi dell’ex tronista di Uomini e Donne. Lui, fidanzatissimo, ha respinto le avances della donna, mentre lei lo accusava di avere un interesse frenato, però, dal fatto che sia trans. Intanto, nelle ultime ore, il blogger Amedeo Venza ha rivelato di essere stato contattato da una ragazza transgender che avrebbe avuto rapporti con Salatino.

Luca Salatino, il gossip sul concorrente del Gf Vip

“È un bravissimo ragazzo, fedele quando è fidanzato e riservato quando parla di sé stesso – ha scritto tale Noemi a Venza, in una serie di messaggi in cui ha raccontato la storia avuta con Luca – . Ci siamo visti tante volte. Proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire. Dire che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze, invece di nascondersi ipocritamente solo per paura del pregiudizio altrui”.

La transgender che ha inviato la segnalazione a Venza, inoltre, ha asserito di essere in possesso di un video compromettente che la ritrae insieme al concorrente del Gf Vip.

“Qualche anno fa facemmo un video – ha raccontato – . Purtroppo il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito”.

“Detto questo non sono qui per spu**anare nessuno, né sono in cerca di visibilità – ha chiarito Noemi – .Mi da ai nervi vedere una persona come Luca fare delle esternazioni ad Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa”.

