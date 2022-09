Brutta pagina di televisione quella di cui si è reso protagonista Ivan Zazzaroni, che ha rivolto una triste battuta sessista alla collega Claudia Mercurio.

Giudice di Ballando con le stelle e direttore del Corriere dello sport, Ivan Zazzaroni conduce un programma su Televomero, Il bello del calcio. In coppia con Claudia Mercurio, commenta le partite di calcio affiancato da una serie di opinionisti e ospiti. Nelle ultime ore, però, il nome di Zazzaroni è finito in rete non per le sue abilità alla conduzione di programmi di vario genere, ma per una triste battuta sessista che ha scatenato le polemiche in rete.

“Ringrazio te, che sei cresciuta anche davanti”: il web contro Zazzaroni

A conclusione dell’appuntamento con il programma sportivo, Ivan Zazzaroni ha chiuso salutando gli ospiti in studio e ringraziando la collega Claudia Mercurio.

“Ringrazio te, che sei cresciuta anche davanti”, ha commentato lui, lasciando la conduttrice un po’ interdetta: “Ma in che senso?”.

Espliciti i movimenti di Zazzaroni, che ha indicato il seno della Mercurio: “Eh, mamma mia!”. Lei, presa alla sprovvista, ha provato a divincolarsi dal momento imbarazzante con un sorriso: “Ma che dici?!”.

Il video, però, ha fatto il giro della rete e il web è insorto contro Zazzaroni definendolo “triste e volgare”, e c’è anche chi lo ha invitato a dimettersi dal ruolo di direttore del Corriere dello sport. Lui, al momento, tace sulla questione così come la collega Mercurio.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si rivolge alla collega Claudia Mercurio soffermandosi sulla crescita del suo seno: "Io ringrazio te che sei cresciuta tantissimo anche davanti". Il programma si chiama "Il Bello del Calcio". Scena triste. pic.twitter.com/jOCDL0k1bt — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 27, 2022

