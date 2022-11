Will Smith torna in tv e sottolinea il pentimento per lo schiaffo a Chris Rock nella notte degli Oscar: le dichiarazioni dell’attore.

Intervistato da Trevor Noah sul “Daily Show”, Will Smith ha presentato l’ultimo film che lo vede protagonista, Emacipation, mostrando tutte le paure derivanti dalla reazione del pubblico dopo lo Slapgate agli Oscar. È la prima vola che l’attore americano, premiato per il ruolo nel film King Richard – Una famiglia vincente, parla di quanto accaduto in quella che lui stesso ha definito una “notte orribile”.

Will Smith, il pentimento per lo schiaffo a Chris Rock

“Appena sono tornato a casa, mio nipote Don di 9 anni mi ha preso da parte. ‘Perché hai picchiato quell’uomo, zio Will?’, mi ha chiesto – ha raccontato l’attore, bandito per 10 anni dall’Academy dopo quanto accaduto lo scorso marzo – . È il bambino più dolce che conosco. Era stato alzato per aspettare lo zio. Eravamo in cucina, lui era seduto sulle mie ginocchia. Stringeva l’Oscar. E mi ha fatto quella domanda”.

Ancora una volta, l’attore è scoppiato in lacrime davanti al nipote e, tornando a quanto accaduto in quella serata e allo schiaffo dato al conduttore, ha aggiunto: “È stata una notte orribile. Stavo passando un brutto momento, ma questo non giustifica quello che ho fatto”.

“Ci sono state molte sfumature e complessità, ma alla fine della fiera ho perso la testa. Non voglio giustificarmi – ha precisato lui – . Ma sul quel palco, ad avere quel gesto, è stato il ragazzino che vedeva il padre picchiare la madre. Non sono riuscito a controllarmi. Ma io non voglio essere quel tipo d’uomo…”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG