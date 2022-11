Ore di grande apprensione per i fan degli Stadio e del batterista Giovanni Pezzoli: pare che le sue condizioni di salute siano precarie.

Batterista e co-fondatore del gruppo degli Stadio insieme a Gaetano Curreri, Giovanni Pezzoli sta tenendo in ansia i suoi sostenitori. Così come comunicato dalla sua fanpage, il musicista starebbe attraversando un momento molto delicato a causa di problemi di salute che pare stiano mettendo a repentaglio la sua vita. La notizia lanciata su Facebook ha fatto immediatamente il giro della rete e i fan degli Stadio hanno manifestato tutta la loro vicinanza al batterista.

“Giovanni non sta bene”

“Giovanni non sta bene. Per ora non possiamo aggiungere altro per rispetto nei suoi confronti e dei suoi famigliari. Vi chiediamo solo di avere pazienza e pensare a Gio con tutta la positività possibile, che ci auguriamo possa essergli di aiuto. Sono momenti difficili”, si legge sulla pagina dei sostenitori del batterista.

E, sempre da parte dei fan, sono giunti messaggi di incitamento affinché Pezzoli possa riprendersi al più presto.

“Amato Gio, raccogli tutte le forze che sicuramente troverai nel tuo essere battagliero di natura, fossero anche solo un desiderio o una fantasia, sarebbero comunque sufficienti a ridarti il tuo inconfondibile sorriso – hanno continuato a scrivere i fan – . Accogli il nostro affetto e trasformalo in quell’energia che ti sei sempre portato addosso come un abito della festa. Noi siamo qui che ti aspettiamo…”.

Non è la prima volta che Pezzoli ha problemi di salute. Già nel 2016 il batterista degli Stadio venne colto da un malore mentre era in vacanza in montagna, poche settimane dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano ‘Un giorno mi dirai’.

Amato Gio, raccogli tutte le forze che sicuramente troverai nel tuo essere battagliero di natura, fossero anche solo un… Posted by Giovanni Pezzoli Friends on Monday, November 28, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG