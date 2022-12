Francesco Totti e Noemi Bocchi si apprestano per il trasloco nella casa a Roma Nord e i ben informati raccontano la nuova vita del Pupone.

Addio alla villa extra lusso all’Eur, Francesco Totti si sposta a Roma Nord per andare a convivere con la compagna Noemi Bocchi. La nuova coppia è riuscita a trovare l’abitazione ideale per iniziare a vivere sotto lo stesso tetto: Chi, infatti, ha svelato che hanno scelto un attico con super attico agli ultimi piani di un palazzo di prestigio. Il Natale, dunque, potrebbe essere festeggiato all’interno della casa che sancirà definitivamente l’inizio di un amore che non si nasconde più dai riflettori e dagli occhi dei curiosi.

La nuova vita di Francesco Totti

Francesco Totti e Noemi Bocchi, infatti, hanno ufficializzato la relazione calcando insieme il red carpet di Dubai e, da quel momento, le foto insieme sono state condivise anche sui social.

Lei ha anche mostrato un anello molto costoso che le sarebbe stato regalato dal Pupone come pegno di un amore che, secondo i ben informati, sarebbe iniziato molto prima di dicembre 2021.

E, mentre la nuova coppia si appresta per iniziare la convivenza a Roma Nord, un paparazzo che da anni segue le vicende dei vip italiani, ha svelato di non aver mai visto Totti così felice.

“Le immagini non mentono, raramente ho trovato Francesco così felice e sereno – ha detto Max Scarfone in una intervista per Libero -. Ho delle foto bellissime di Noemi che gioca con Francesco e che fanno capire quanto sia innamorato. Ora è davvero felice”.

